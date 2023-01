Fiorentina, Italiano: "Il Torino lo conosciamo, Brekalo ci aiuterà"

FIRENZE - In palio un posto in semifinale di Coppa Italia, la sfida tra Fiorentina e Torino promette spettacolo. All'Artemio Franchi, la Viola attende i granata e il tecnico Vincenzo Italiano presenta così la sfida: "Conosciamo bene il Torino, l'abbiamo affrontato pochi giorni fa, conosciamo i loro pregi e difetti, i loro punti di forza. Dobbiamo cercare di andare più forte rispetto a quanto fatto in campionato, sotto tutti gli aspetti, nel dinamismo, nel ritmo di gara e nella qualità perchè quest'ultima, soprattutto nel primo tempo, è mancata". Riparte dal ko interno contro Juric in campionato, il tecnico della Fiorentina che prosegue: "E' importante l'atteggiamento che metteremo, dobbiamo entrare in campo convinti e vogliosi di vincere la partita. Abbiamo poco tempo per recuperare ma siamo in grado di proporre un undici che deve fare una grande prestazione, deve cercare di onorare questo impegno perchè ci teniamo e perchè dobbiamo reagire a un momento negativo. Lo abbiamo fatto in parte con la Lazio ma ci vuole continuità, quella che dobbiamo ricercare anche domani. E' una competizione importante la Coppa Italia, abbiamo la possibilità di superare il turno e cercare di dare una gioia ai nostri tifosi".