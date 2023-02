Toro spento: la Coppa è finita

FIRENZE - Un Toro poco convinto e poco convincente manca l'appuntamento con la storia ed esce dalla Coppa Italia nei quarti di finale, perdendo 2-1 contro una Fiorentina molto più determinata e decisamente desiderosa di riscattare la sconfitta subita in campionato in questo stesso stadio una decina di giorni fa. Ha avuto un doppio lampo iniziale, la squadra granata, con Ricci (tiro ravvicinato parato da Terracciano ) e Schuurs (colpo di testa fuori di poco), ma troppo presto è diminuita la pressione asfissiante e la formazione di Italiano ha trovato gli spazi per creare pericoli (nel primo tempo Mandragora ha colpito il palo) fino alle reti segnate nella ripresa da Jovic con un colpo di testa a due passi da Milinkovic-Savic - reso più agevole da una spintarella nei confronti di Rodriguez che provava a contrastarlo - e Ikoné su assist di Cabral , cui Buongiorno non ha saputo opporsi. Nel convulso finale Karamoh ha accorciato le distanze in contropiede e Sanabria ha avuto la chance del pari, tuttavia non ci sono dubbi sul fatto che la Fiorentina abbia meritato di andare a giocarsi la semifinale contro la Roma o la Cremonese. Però tanta è l'amarezza per il Toro, perché davvero era lecito attendersi ben altra prestazione, sull'onda lunga della ripresa di sabato contro l'Empoli, quando i granata avevano rimontato da 0-2 a 2-2 e colpito due pali.

A mancare è stato in primo luogo l'atteggiamento mentale, perché - come ripete sempre Juric - se il Toro non dà il cento per cento può perdere contro chiunque. Certo, anche dal punto di vista fisico qualcosa non ha funzionato, perché siamo abituati a vedere ben altre prestazioni sotto questo aspetto. E invece, una volta in svantaggio, i granata non hanno reagito come ci si aspettava. A poco è servito l'ingresso di Ilic, colpo del mercato di gennaio, entrato pochi attimi prima di Amrabat, fischiatissimo dai tifosi viola per il desiderio (negato dalla società) di trasferirsi al Barcellona. L'appuntamento con la storia - il Torino non arriva alle semifinali della Coppa Italia dal 1994 - è ancora una volta rimandato.