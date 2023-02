La Cremonese elimina anche la Roma! Ballardini batte Mourinho e vola in semifinale

Roma-Cremonese, tabellino e statistiche

Roma-Cremonese: la partita

Dopo 12' sono i padroni di casa ad avere il pallino del gioco, a provarci è Tahirovic ma la sua conclusione non preoccupa Sarr. Inizia a provarci la formazione ospite, gli uomini di Mourinho controllano il possesso, ma al 27' arriva l'episodio che sblocca il risultato per i grigiorossi. Kumbulla perde palla a centrocampo da ultimo uomo, Dessers ruba il tempo e si invola verso Rui Patricio che lo atterra in area di rigore: dal dischetto l'ex Feyenoord non sbaglia e porta avanti i suoi. I giallorossi subiscono la rete e non riescono a reagire, anzi vanno in difficoltà sul pressing avversario e all'intervallo è 0-1. Nella ripresa lo Special One effettua subito 4 cambi mandando sul terreno di gioco Dybala, ma dopo 3' arriva la seconda doccia gelata per l'intero Olimpico. Palla in area giallorossa e deviazione di Celik nella propria porta che vale il doppio vantaggio per i ragazzi di Ballardini. La Roma si butta tutta in avanti con Dybala su punizione e Smalling con un rigore in movimento che sfiorano il gol, la Cremo regge anche quando Abraham a tu per tu con Sarr spara sul palo. I minuti passano e i giallorossi non riescono mai ad incidere seriamente, Belotti trova la via del gol al 94' ma è troppo tardi. Al fischio finale esplode la festa della Cremonese che ora dovrà vedersela con la Fiorentina.