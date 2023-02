Cremonese, Ballardini: "I segnali arrivano così, ma non credo alla partita della svolta"

La Cremonese ne combina un'altra delle sue. I grigiorossi, dopo aver eliminato ai calci di rigore il Napoli al Maradona, riescono a superare anche la Roma all'Olimpico. Semifinali di Coppa Italia meritate per quanto fatto vedere nelle due partite che la vedevano, sulla carta, già fuori prima ancora di giocare. In fondo Ballardini è sempre stato bravo a sovvertire i pronostici e fare sempre grandi imprese. Non solo in Coppa, ma anche in campionato ha bisogno di prestazioni come quella contro i giallorossi per tentare fino all'ultimo di giocarsi la salvezza in Serie A. Al termine della partita ha parlato in conferenza stampa Davide Ballardini.