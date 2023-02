Juventus-Lazio, Luca Pellegrini tra i convocati da Sarri

TORINO - Luca Pellegrini è il colpo di mercato della sessione invernale messo a segno dalla Lazio di Lotito. Il tecnico Maurizio Sarri lo ha già convocato per il match di stasera dello Stadium che vede Juve e Lazio affrontarsi nel quarto di finale (gara unica) di Coppa Italia. Il terzino sinistro affronterà per la prima volta i bianconeri da ex: alla Juve, Pellegrini ha collezionato 18 presenze nella stagione 2021-2022 prima di essere ceduto all'Eintracht Francoforte. Il 31 gennaio la Lazio lo ha riportato in Serie A con la formula del prestito con diritto di riscatto.