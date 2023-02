Chiesa-Patric come Ronaldo-Iuliano: Juve-Lazio, moviola Coppa Italia

TORINO - Nessun episodio da moviola nella prima frazione di gioco. La partita scorre senza problemi di direzione di gara. Soltanto al 27’ c’è un contatto in area laziale tra Chiesa e Patric che si oppone con il corpo al tentativo di verticalizzazione dell’attaccante bianconero ma non ci sono gli estremi per il rigore con un contrasto stile basket in cui è sempre labile il confine tra sfondamento oppure ostruzione.