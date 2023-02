Trevisani, Lazio 1-0 sulla Juve e il piede di Lazzari: ironie social

TORINO - "Confermato il gol, uno a zero per la Lazio!". Il lapsus del telecronista non è sfuggito alle orecchie dei vari spettatori del quarto di finale di Coppa Italia, come non è sfuggito ai social bianconeri, ai quali però non ha strappato un sorriso. Il livello di attenzione sulla Juventus e sul trattamento da parte dei media si è alzato in questi mesi, dopo la sentenza di penalizzazione inflitta al club, e Trevisani si è recentemente e apertamente schierato sulla questione durante un dibattito televisivo ("Si vede che la società bianconera qualcosa ha fatto, non è che sono tutti impazziti. In tre episodi negli ultimi vent’anni c’è di mezzo sempre la Juventus").