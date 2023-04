Coppa Italia, Juve-Inter e l'arbitro designato: ecco tutti i precedenti

I precedenti di Massa con la Juve

L'arbitro Massa ha diretto la Juventus in Coppa Italia due volte: nella finale del 2021 contro l'Atalanta, gara vinta per 2-1 dai bianconeri e nel ritorno della semifinale a Firenze nel 2015, quando la Juve rifilò tre gol ai viola. Quattro anni prima, aveva diretto i bianconeri nella finale di Supercoppa italiana persa all'Olimpico contro la Lazio per 3-2. In campionato, invece, il rapporto tra Massa e la Juventus è positivo: su 21 gare arbitrate, la Juve ha ottenuto 14 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte.