Juve-Inter, Allegri: “Chiesa c’è, Pogba si avvicina. Inzaghi? Ottimo lavoro”

La Juventus ospita domani l'Inter all'Allianz Stadium per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Bianconeri e nerazzurri si giocano l'accesso alla finalissima: la gara di ritorno è in programma il 26 aprile alle 21. La Juve viene dalla vittoria casalinga in campionato contro il Verona mentre la squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri ha presentato la partita in conferenza stampa: "È una competizione diversa, è una semifinale, è sempre Juventus-Inter. Dobbiamo creare i prosupposti per il passaggio del turno. Loro sono forti, indipendentemente dal momento che passano. Dobbiamo alzare le antenne, troppi elogi possono far perdere la realtà. Dobbiamo giocare contro una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Vengono da diverse sconfitte e dobbiamo stare molto più attenti".