Juve-Inter, la frase scelta dai tifosi per lo spogliatoio bianconero

"Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta" . Le parole di Giampiero Boniperti sono state scelte dai tifosi della Juve per campeggiare al centro dello spogliatoio dei bianconeri, in fermo immagine sulle tv al suo interno. Un modo da caricare la squadra in vista dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter .

Juve-Inter, scatta il conto alla rovescia: Allegri non vuole fermarsi

Coppa Italia, Juve-Inter, tutto pronto e sold-out all'Allianz Stadium. Cresce l'attesa per una sfida attesa, una partita mai banale. Alle 21 il calcio d'inizio del primo atto della doppia sfida che può permettere agli uomini di Allegri di dimostrarsi più forti della penalizzazione in classifica in campionato e di muovere un passo importante verso la finale della kermesse tricolore. Senza dimenticare che Bonucci e compagni sono ancora in corsa in Europa League dove contenderanno allo Sporting Lisbona la qualificazione in semifinale.