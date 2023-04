Juve-Inter e un aprile di fuoco che non ammette distrazioni

TORINO - Aprile di fuoco per la Juventus che in campo scenderà nove volte per non parlare della giustizia sportiva con la sentenza di terzo e ultimo grado del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni sulla penalizzazione da 15 punti. Dunque un mese decisivo sia per la squadra di Massimiliano Allegri che per la società bianconera. Danilo e compagni hanno iniziato questo ciclo infuocato firmando la vittoria contro il Verona decisa da Kean: successo importante per muovere ancora di più la classifica anche se il gioco ha latitato. Ora semifinale d’andata di Coppa Italia con l’Inter a cui seguirà, sabato sera, la sfida allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio di Sarri ora al secondo posto dietro il Napoli. E la prossima settimana ovviamente la Juventus non potrà tirare il fiato visto che giovedì, sempre all’Allianz ospiterà lo Sporting di Lisbona per l’andata dei quarti di finale di Europa League (il ritorno in Portogallo una settimana esatta dopo). Non c’è tempo per rifiatare, ventre a terra e focalizzati come mai.