Rissa Juve-Inter, Handanovic e Cuadrado espulsi: cos’è successo

TORINO - Il Derby d'Italia tra Juve e Inter in Coppa Italia è finito con una rissa scoppiata tra le due squadre: a scatenarla è stata l'esultanza di Lukaku , dopo il rigore del pari, sotto la curva dei bianconeri. Da lì il parapiglia generale che si è protratto dopo il fischio finale di Massa : in particolare, i protagonisti principali sono stati Cuadrado e Handanovic . entrambi espulsi e che, quindi, risulteranno assenti nella gara di ritorno.

La rissa nel finale

Dopo il fischio finale di Massa che ha decretato il pari tra Juve e Inter, Cuadrado e Handanovic hanno iniziato a confrontarsi tranquillamente su quello che era successo in campo: la situazione si è poi accesa all'improvviso e i due giocatori sono venuti alle mani, divisi con fatica dagli altri. Il risultato finale è questo: per Handanovic e Cuadrado rosso diretto anche il colombiano era già stato ammonito in campo dopo il pari di Lukaku su rigore, espulso anche lui da Massa a causa della sua esultanza polemica.