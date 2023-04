Diretta Cremonese-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - Seconda semifinale di andata della Coppa Italia con la Cenerenrola Cremonese che vuole ancora stupire. Tra le mura amiche dello Zini i ragazzi di Ballardini ospitano la Fiorentina di Vincenzo Italiano che sta vivendo un grande momento di forma. Tra Europa League e Campionato i viola sono reduci 8 vittorie consecutive e, in generale, non perdono da quasi 2 mesi: "Sarà una partita diversa rispetto a quella di campionato e dovremo fare grande attenzione. Dovremo fare attenzione ai particolari e giocheremo in un campo difficile contro una squadra che vorrà fare bene. Con grande orgoglio ed entusiasmo andiamo ad affrontare questa partita" ha dichiarato Italiano. Ballardini invece vuole ancora fare sognare: "Abbiamo voglia di mettere in difficoltà la Fiorentina e di fare una grande partita come dimostrato già in passato. Per noi è importante fare la prestazione. Se noi facciamo una buona prestazione davanti al nostro pubblico con un’attenzione e un’intensità che servono contro queste grandi squadre facciamo il nostro". L'ultimo scontro diretto tra le due risale a neanche un mese fa (12 marzo) quando la Fiorentina si impose per 2-0 a Cremona.