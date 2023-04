Lukaku, Juve-Inter e il razzismo: arriva lo sfogo social, "Come nel 2019"

"La storia si ripete. L'ho superato nel 2019 e ancora nel 2023. Spero che la Lega prenda davvero dei provvedimenti questa volta perché questa bellissima partita dovrebbe essere goduta da tutti". Così su Instagram , con la foto in copertina in cui porta il dito alla bocca per zittire tutti, Romelu Lukaku ha commentato il concitato finale di Juve-Inter tra buu razzisti e l'insulto shock ricevuto: "Scimmia del c.." .

Juve-Inter: Lukaku, il razzismo e il riferimento a una partita a Cagliari

Il riferimento del'attaccante, per quanto riguarda il 2019, è invece relativo a un Cagliari-Inter tristemente passato alla storia per simili epsiodi. Anche in quel caso Lukaku segnò un calcio di rigore, così come accaduto ieri all'Allianz Stadium. In quella circostanza non servì per riacciuffare il pari (dopo il vantaggio dei bianconeri firmato da Cuadrado), ma per vincere la partita del primo settembre, valida seconda giornata di Serie A, a margine dei gol di Lautaro Martienz e Joao Pedro. Una presa di posizione social che rende ancor più infoucato il dibattito dopo quanto accaduto a Torino.