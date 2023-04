Giudice Sportivo Juve-Inter, le decisioni su Cuadrado, Handanovic e Lukaku

Mano pesante del Giudice Sportivo al termine del programma delle semifinali di andata di Coppa Italia e, in particolar modo, su Juventus-Inter e sul suo finale incandescente, nato dal brutto fallo di Lukaku su Gatti, proseguito con l'esultanza polemica dello stesso attaccante belga dopo il rigore dell'1-1 e culminato con una rissa che ha visto come protagonisti principali Cuadrado ed Handanovic: sono pertanto tre le giornate di squalifica inflitte al colombiano, una ai due calciatori nerazzurri, più 20mila euro di multa a Baccin per espressioni ingiuriose nei confronti di Massa.