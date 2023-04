Inter-Juve, arbitra Doveri: i precedenti tra Supercoppa e campionato

TORINO - Sono stati designati gli arbitri per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Per quanto riguarda il derby d'Italia tra Inter e Juventus (1-1 all'andata), che si giocherà mercoledì 26 aprile a San Siro (ore 21), toccherà a Daniele Doveri di Roma dirigere . Insieme a lui gli assistenti Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara Mariani e gli arbitri Var Di Paolo e Di Martino. Giovedì alle 21, invece, al Franchi di Firenze, arriverà il momento di Fiorentina-Cremonese (all'andata 2-0 per i viola), gara che è stata affidata a Livio Marinelli di Tivoli: gli assistenti designati sono Bresmes e Perrotti, Guida il quarto uomo, Mazzoleni e Marini al Var.

Doveri e la Supercoppa

La designazione di Doveri non entusiasma particolarmente i tifosi della Juventus, che sui social network hanno già iniziato a ricordare i precedenti con l'arbitro della sezione di Roma proprio nei derby d'Italia contro l'Inter. A partire dalla Supercoppa italiana del gennaio 2022, quando i nerazzurri si imposero 2-1: in quell'incontro, infatti, la moviola di Tuttosport mise in evidenza molti episodi: oltre al calcio di rigore assegnato all'Inter per fallo di De Sciglio su Dzeko (in realtà è il bosniaco che fa un pestone al difensore bianconero), una mancata sanzione a carico di Alessandro Bastoni (dopo una manata in faccia a McKennie involontarià, ma con danno chiaramente procurato) e un rigore netto in favore della Juve non assegnato né da Doveri né dal Var al minuto 93.