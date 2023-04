Kostic tiene in gioco Dimarco: Inter-Juve, il gol nerazzurro

Il serbo, in ritardo sul movimento in fase difensiva, tiene in gioco il giocatore nerazzurro che ha sbloccato la partita

26 . 04 . 2023 22:14 1 min InterJuventus

MILANO - Bonucci e De Sciglio in linea, Dimarco che scatta sul filo del fuorigioco e sembra leggermente oltre i due sul momento del passaggio filtrante di Barella. La sua posizione è però certamente regolare, perché a tenere in gioco l'esterno dell'Inter c'è Kostic, in ritardo sul movimento difensivo e abbondantamente dietro (almeno un paio di metri) rispetto ai compagni. Kostic tiene in gioco Dimarco Non c'è bisogno di alcun check al var per valutare la posizione dell'autore del gol che ha sbloccato il ritorno della semifinale di Coppa Italia a San Siro tra i nerazzurri e i bianconeri. Un errore di lettura da parte del serbo (poi sostituito a fine primo tempo) che è costato caro alla squadra di Allegri. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Juve, la rabbia di Calvo Inter, la statistica sui rigori Tutte le news di Coppa Italia

