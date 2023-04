Inzaghi: "Allegri mi ha fatto i complimenti. Inter, finale meritata"

MILANO - È più che soddisfatto Simone Inzaghi al termine della partita vinta dalla sua Inter contro la Juventus , che è valsa l'approdo nella finale di Coppa Italia: "Una bellissima serata, corretta. Le due squadre hanno fatto una partita intensa dall'inizio alla fine. La mia ha meritato la finale nell'arco di queste due partite. Siamo molto contenti, volevamo tornare a Roma a tutti i costi e ci torneremo. Abbiamo dieci partite alla fine, speriamo ce ne sia una in più da goderci con tifosi e società. Bravissimi i ragazzi, perché giocare a questi ritmi non è semplice. È stata una bellissima gara, non abbiamo perso un metro contro un avversario con giocatori di grandissima qualità. Abbiamo alternato momenti in cui siamo andati avanti a prenderli ad altri in cui ci siamo compattati da squadra vera".

Inter-Juve, Inzaghi e gli auguri di Allegri

Quando gli vengono fatti i complimenti per aver voluto a tutti i costi Acerbi, Inzaghi manda una frecciata velata alla società: "Fortunatamente ce l'ho fatta. Con un po' di fatica, ma poi i dirigenti e la società mi hanno accontentato. È un giocatore che conoscevo bene, con tantissime qualità sia dentro che fuori dal campo. Ci sta dando una grossa mano, ma tutti stanno facendo un ottimo percorso. Barella e Lautaro di personalità? Sono due giocatori importantissimi, con qualità fisiche e tecniche elevate, ma sarebbe riduttivo parlare dei singoli. La cosa importante è che in questo momento, eccetto Skriniar, riesco ad avere tutta la rosa a disposizione. Non dimentichiamo che per quattro mesi siamo stati senza Brozovic e Lukaku". Infine un commento sullo scambio di battute con Allegri a inizio partita, in cui si vede il tecnico bianconero pronunciare la parola "Champions": "Ci siamo salutati, c'è tantissimo rispetto. Sono tanti anni che ci incontriamo. Non ricordo cosa mi abbia detto, penso i complimenti per l'approdo in semifinale di Champions League".