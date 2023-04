Diretta Fiorentina-Cremonese ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Fiorentina o Cremonese, chi sarà l'avversaria dell'Inter nella finale di Coppa Italia del 24 maggio a Roma? I nerazzurri, che dopo l'1-1 dell'Allianz Stadium hanno superato 1-0 la Juventus nel ritorno della semifinale grazie al gol di Federico Dimarco, attendono il nome della propria avversaria. Alle 21, al Franchi, si riparte dal 2-0 dello Zini per la formazione di Vincenzo Italiano che, dunque, ha un grosso vantaggio in vista del secondo round. La Viola vuole conquistare la finale a distanza di nove anni dall'ultima volta, quando si arrese 3-1 al Napoli. I grigiorossi, invece, sognano la loro prima finale della coppa nazionale. I gigliati, in semifinale anche di Conference League, in questa seconda parte di stagione stanno facendo molto bene e dopo otto risultati utili consecutivi in campionato domenica è arrivato il clamoroso ko contro il Monza: sopra 2-0, la Fiorentina si è infatti fatta rimontare. La squadra di Ballardini, invece, nelle ultime giornate deve tentare il tutto per tutto per cercare il miracolo e mantenere la categoria.