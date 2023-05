Fiorentina-Inter 1-2: doppio Lautaro, Inzaghi vince ancora la Coppa Italia

ROMA - L'Inter conquista la sua nona Coppa Italia. Lo fa, allo stadio Olimpico di Roma, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez tra il 29' e il 37', che stende la Fiorentina di Vincenzo Italiano, passata in vantaggio a freddo - dopo soli tre minuti - con Nico Gonzalez. Per Simone Inzaghi, al sesto successo personale nella competizione (tre da calciatore ed altrettante da allenatore), bissa il trionfo dello scorso anno in finale contro la Juventus: insieme alle due Supercoppe, per l'ex tecnico della Lazio sono quattro i titoli aggiunti nella bacheca nerazzurra in due stagioni. Il club bianconero, dal canto suo, si è congratulato con i rivali via Twitter: "Complimenti all'Inter per la conquista della Coppa Italia".