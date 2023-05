La Juventus tifa Inter? Sì, almeno stasera in Coppa Italia: ecco perché

TORINO - Il Napoli campione d'Italia e Lazio (attualmente seconda in classifica) sono già qualificate in Champions League, ma il campionato deve ancora emettere i suoi verdetti finali, per forza di cose condizionati anche dall'andamento delle italiane nelle coppe europee di questa stagione. C'è infatti ancora la possibilità per l'Italia di avere cinque squadre in Champions. Tuttavia è bene ricordare che il massimo organismo calcistico continentale non consente più di otto club provenienti dalla stessa nazione nelle sue competizioni. Per questo motivo la Juventus ha un buon motivo per tifare almeno per una volta l'Inter nella finale di Coppa Italia di questa sera, poiché una vittoria dei nerazzurri - con una serie di incastri - potrebbe significare un posto in Europa League per la Juventus.