Coppa Italia 2023/2024, si parte ed è subito Zeman contro Nesta!

La 76ª edizione della Coppa Italia è pronta a partire, con le prime squadre impegnate nel prossimo weekend per il turno preliminare. Si parte con quattro partite: Cesena-Virtus Entella, Catanzaro-Bologna, Reggiana-Pescara e Feralpisalò-Vicenza . Le quattro vincitrici conquisteranno l'accesso ai trentaduesimi, dove ci sono già le altre 28 squadre che partecipano alla competizione.

Il 13 agosto, quando sono in programma i trentaduesimi, entreranno in gioco anche alcune squadre di Serie A. Poi i sedicesimi si giocheranno nella settimana dell'1 novembre. Poi, gli ottavi (6 e 20 dicembre e 10 e 17 gennaio), i quarti (31 gennaio), le semifinali (andata il 3 aprile, ritorno il 24) e infine la finale del 15 maggio allo stadio Olimpico.

Coppa Italia, è subito Zeman-Nesta

Il turno preliminare regala subito una sfida amarcord, con lo scontro in panchina tra Alessandro Nesta e Zdenek Zeman in Reggiana-Pescara sabato 6 agosto alle ore 18 a Fiorenzuola D’Arda. L'ex difensore della Lazio, neo tecnico dei granata, ha giocato sotto gli ordini del boemo durante la sua esperienza in biancoceleste.