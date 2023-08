Coppa Italia, partite in esclusiva su Mediaset: il programma dei 32esimi

Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Si inizia venerdì 11 agosto con i 32esimi di finale che termineranno lunedì 14 agosto: sedici match trasmessi in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul canale 20. Su Italia 1 saranno trasmessi i dopopartita: in studio ci sarà conduzione di Monica Bertini con gli highlights di tutte le gare trasmesse.

Coppa Italia, il programma dei 32esimi

VENERDI' 11 AGOSTO

Frosinone-Pisa - ore 17.45 su Canale 20

Udinese-Catanzaro - ore 18 su Italia 1

Genoa-Modena - ore 21 su Canale 20

Bologna-Cesena - ore 21.15 su Italia 1

SABATO 12 AGOSTO

Empoli-Cittadella - ore 17.45 su Canale 20

Bari- Parma - ore 18 su Italia 1

Verona- Ascoli - ore 21 su Canale 20

Cagliari-Palermo - ore 21.15 su Italia 1

DOMENICA 13 AGOSTO

Salernitana-Ternana - ore 17.45 su Canale 20

Cosenza-Sassuolo - ore 18 su Italia 1

Lecce-Como - ore 21 su Canale 20

Monza-Reggiana - ore 21.15 su Italia 1

LUNEDI' 14 AGOSTO

Cremonese-Crotone - ore 17.45 su Canale 20

Sampdoria-Sudtirol - ore 18 su Italia 1

Spezia-Venezia - ore 21 su Canale 20

Torino-Feralpi Salò - ore 21.15 su Italia 1