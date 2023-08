Coppa Italia, il Frosinone di Di Francesco elimina Aquilani. Poker Udinese

Nel prossimo turno i ciociari di Di Francesco sfideranno la vincente tra Torino e Feralpisalò, match in programma lunedì alle 21.15 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Coppa Italia, l'Udinese travolge il Catanzaro

Successo per 4-1 alla Dacia Arena per l'Udinese di Sottil contro il Catanzaro, neo promosso in Serie B. Il match si sblocca al 9' con Lovric, abile a mandare in rete un perfetto assist di Thauvin, ma tre minuti dopo la formazione di Vivarini trova il pari con un diagonale di Vandeputte che buca Silvestri. Nella ripresa i bianconeri, però, si scatenano e trovano prima il gol del vantaggio con Beto al 3' e poi chiudono la pratica con un rigore trasformato da Thauvin al 19'. Nel finale soddisfazione anche per Lucca che con uno scavetto al minuto 48 cala il definitivo poker. Nel prossimo turno l'Udinese affronterà la vincente di Cagliari-Palermo.