Coppa Italia, il Cittadella elimina l'Empoli. Tris Parma al Bari

EMPOLI (Firenze) - Colpaccio Cittadella . La squadra di mister Gorini (che milita nel campionato di Serie B), espugna il Castellani, battendo 2-1 in rimonta l'Empoli di Zanetti .

Padroni di casa in vantaggio con Caputo all'8'. Il bomber degli azzurri mette la partita in discesa, ma nonostante la differenza di categoria nella ripresa i veneti ribaltano il risultato: al 61' pareggia Amatucci e all'80' Magrassi segna l'1-2. Al 91' potrebbe arrivare anche l'1-3, ma Caprile respinge il rigore calciato da Cassano. Vince il Cittadella che accede ai sedicesimi, dove sfiderà la vincente di Cremonese-Crotone. Coppa Italia già finita per l'Empoli.

Empoli-Cittadella, tabellino e statistiche

Bari-Parma 0-3: a segno Benedyczak, Bonny e Man

Il Parma vince nettamente a Bari e accede ai sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Pecchia espugna il San Nicola con un secco 0-3 con le reti di Benedyczak (8'), Bonny (34') e Man (76'). Crociati ai sedicesimi dove affronteranno la vincente della sfida tra il Lecce e il Como, Coppa Italia finita per i biancorossi di Mignani.

Bari-Parma, tabellino e statistiche