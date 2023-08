Grande Torino, Feralpisalò a Superga per rendere omaggio agli Invincibili

La FeralpiSalò si conferma una società che non è attenta solo ai risultati sul campo. La sportività e il rispetto nei confronti degli avversari, del vissuto delle comunità che rappresentano, era già stato dimostrato in occasione della semifinale playoff di Lega Pro 2022 persa contro il Palermo .

Alle 21:15 il club lombardo, neo-promosso in Serie B dopo aver vinto il girone A di Lega Pro , sarà impegnato allo stadio Olimpico "Grande Torino" per sfidare i granata padroni di casa nel primo turno della kermesse tricolore. Il presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini e l'allenatore Stefano Vecchi hanno deciso di dedicare la mattinata a una visita speciale accompagnando i calciatori a rendere omaggio al "Grande Torino" .

In quella circostanza con delle magliette celebrative furono ricordati Falcone e Borsellino generando un sentimento di gratitudine da parte del popolo rosanero e di apprezzamento da tutti gli sportivi italiani. E oggi, a poche ore dall'impegno di Coppa Italia contro il Torino , la FeralpiSalò ha dato un'altra dimostrazione di signorilità.

Torino, il ringraziamento alla FeralpiSalò

"I Leoni del Garda in visita alla Basilica di Superga per rendere omaggio agli Invincibili. Ad accompagnarli anche il nostro presidente Giuseppe Pasini" ha scritto sui social la FeralpiSalò sui propri canali social postando le immagini di quanto avvenuto questa mattina. Immediata la risposta di ringraziamento del Torino: "Grazie per l'omaggio agli Invincibili".