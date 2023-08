Vojvoda e Ilic lanciano il Torino: Juric ai sedicesimi di Coppa Italia

Ivan Juric si affida al 3-4-2-1 con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez a protezione di Milinkovic-Savic, Bellanova e Vojvoda ai lati di Ricci e Ilic e la coppia Vlasic-Radonjic alle spalle di Sanabria. Il tecnico della Feralpisalò Stefano Vecchi sceglie invece il 4-3-3 con Pizzignacco in porta, Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti e Martella in difesa, Hergheligiu, Carraro e Di Molfetta a centrocampo e Compagnon, La Mantia e Guerra in attacco.

Torino-Feralpisalò 1-1 al 45': Vojvoda risponde a Di Molfetta

Il Torino parte forte e in avvio ci prova con Ricardo Rodriguez, Radonjic e, soprattutto, Bellanova, fermato da una strepitosa risposta del portiere avversario, ma a passare è la Feralpisalò: al 17', la morbida marcatura di Ricci permette a Di Molfetta di prendere la mira e spedire la palla, con uno splendido destro a giro, alle spalle di Milinkovic-Savic. La reazione dei padroni di casa, però, è immediata ed è soltanto il 22' quando Vojvoda trova il gol dell'1-1: favorito da un meraviglioso colpo di tacco di Radonjic, l'esterno sinistro kosovaro finta il tiro col mancino e batte Pizzignacco con l'altro piede. Alla mezz'ora, prima la traversa, poi una posizione di offside al momento di segnare un facile facile tap-in a porta vuota, negano a Vlasic il sorpasso. Il primo tempo si chiude sul bell'esterno da fuori di Ricci, con l'estremo difensore ospite che, ancora una volta, si mette in luce con un grande intervento (42').

Ilic decide Torino-Feralpisalò: Juric ai sedicesimi di Coppa Italia

Pronti, via e il Toro ci prova con Vojvoda, ma il kosovaro calcia clamorosamente fuori a porta pressoché sguarnita. I padroni di casa aumentano i giri del proprio motore, ma Pizzignacco - in serata di grazia - sbarra la strada a Vlasic (50') quindi, cinque giri di lancetta più tardi, Sanabria spara alto. Al 65' Juric richiama accanto a sé in panchina Radonjic, ancora dolorante per un colpo subito nel primo tempo, gettando nella mischia al suo posto Verdi, ma due minuti dopo è Schuurs a sfiorare il gol del sorpasso, fermato dall'ennesimo grande intervento del portiere avversario, che si ripete poi al 74' sullo stesso difensore olandese e in uscita bassa su Sanabria. Al 79' Tameze e Bayeye fanno tirare il fiato a Ricci e Bellanova ma, mentre il match sembra inesorabilmente destinato ai supplementari, all'85' Ilic tira fuori il coniglio dal cilindro con un bellissimo destro dal limite che s'infila sotto al sette. Nel finale, spazio per Pellegri e Singo, che rilevano Sanabria e Rodriguez.