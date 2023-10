Diretta Bologna-Verona ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Nemmeno il tempo di archiviare la decima giornata di campionato che si torna di nuovo in campo. Alle ore 21, infatti, il Bologna ospita il Verona al Dall'Ara per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I rossoblù sono reduci dall'1-1 di Reggio Emilia contro il Sassuolo mentre in questo weekend gli scaligeri sono caduti all'Allianz Stadium contro la Juve proprio all'ultimo secondo. Nel turno precedente della coppa nazionale, invece, la squadra di Thiago Motta si è sbarazzata del Cesena grazie alle reti di Corazza e Zirkzee, quella di Marco Baroni ha superato 3-1 l'Ascoli con le marcature di Mboula, Dawidowicz e Djuric (rigore) - di Forte dagli 11 metri il momentaneo pareggio ospite -. Chi vincerà si ritroverà di fronte agli ottavi di finale i campioni in carica dell'Inter. Le due formazioni si sono affrontate lo scorso 18 settembre al Bentegodi in campionato ed è finita 0-0.