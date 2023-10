Stroppa post Cremonese-Cittadella: “Nel calcio servirebbe un time-out”

La Cremonese ha vinto 2-1 dopo i tempi supplementari contro il Cittadella , rimasto in dieci dal 53' per l'espulsione di Frare . Decisive le reti di Bertolacci e Coda (al 121') , dopo aver il momentaneo pareggio di Vita , per la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia . In conferenza stampa ha parlato il tecnico dei grigiorossi, Giovanni Stroppa : "La partita non andava nemmeno chiusa, lo era già. Non ci sono commenti da fare in questo senso. La squadra ha creato tantissime situazioni e quindi mi tengo questo. Poi concedetemi che finalmente abbiamo vinto una partita a Cremona , sono contento per i ragazzi. Peccato aver fatto mezz’ora di partita in più che non aveva senso per come erano andate le cose in campo”.

Cremonese-Cittadella, Stroppa: "Cosa ho detto ai ragazzi tra primo e secondo tempo"

Come riportato dal sito ufficiale della Cremonese, Stroppa ha poi aggiunto parlando delle difficoltà palesate dai suoi ragazzi nel primo tempo:“Ci vorrebbe un time-out nel calcio, ma purtroppo non c’è. Per fortuna non abbiamo preso gol. Non so se è per mancanza di personalità, ma ci vuole qualcosa in più nelle giocate individuali, l’essere intraprendenti e propositivi. In generale dal secondo tempo la squadra mi è piaciuta”.

Esordio per Jungdal e Tuia, Bertolacci ha giocato play: “Bertolacci in questo momento potrebbe fare quel ruolo perché gli manca un po’ di motore, ma in testa ha un calcio diverso rispetto agli altri per gestione e personalità. Lui ha qualità in questo senso, ma deve essere supportato da una qualità fisica migliore. Ho fatto questo turnover perché questa era la squadra migliore da mettere in campo per quanto mostrato negli allenamenti, in cui spingono tutti quanti. E poi per vedere qualche faccia nuova e capire chi poter scegliere nel prosieguo del campionato. Sono contento per Jungdal, Tuia ha una leadership naturale, è fisicamente indietro ma resta un giocatore importante”.