Moro e Van Hooijdonk gol e Verona ko: Bologna agli ottavi con l'Inter

BOLOGNA - Il Bologna di Thiago Motta batte per 2-0 il Verona e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Inter. Al 33' occasione clamorosa per il Verona con Cruz che ruba palla su retropassaggio folle di Kristiansen, dribbla il portiere, calcia in porta ma colpisce incredibilmente il palo! Dopo il pericolo scampato i rossblù reagiscono e al 40' trovano la rete del vantaggio: Coppola allontana male di testa e all'altezza del dischetto Moro colpisce al volo trafiggendo Perilli. Al 60' gli emiliani chiudono i conti: Ndoye, ben imbucato, da defilato sulla sinistra calcia in porta, Perilli non è impeccabile e Van Hooijdonk non può sbagliare il tap-in del 2-0. Al 71' ospiti che rimangono anche in inferiorità numeria dopo l'espulsione di Serdar (già ammonito) per fallo da ultimo uomo su Van Hooijdonk, ammonizione e quindi rosso confermato anche dal Var.