Diretta Genoa-Reggiana ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Genoa di Gilardino ospita a Marassi la Reggiana di Sandro Nesta nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Chi vince affronterà agli ottavi la Lazio di Maurizio Sarri. I liguri in campionato sono reduci dalla vittoria contro la Salernitana firmata dal solito Gudmundsson e in classifica stazionano al 14° posto a quota 11 punti. Gli emiliani in Serie B vengono da due vittorie consecutive contro Venezia e Feralpisalò e sono a soli due punti dalla zona play-off.