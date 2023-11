Dopo aver arbitrato Juve-Verona (e respinto al mittente Chiné con la spiegazione sul'episodio di Gatti), l'arbitro Feliciani è tornato all'opera in Lecce-Parma, e non solo da bordo campo. Il direttore di gara, inizialmente designato come quarto uomo, ha sostituito il collega Minelli che ha riscontrato un problema al polpaccio che lo ha costretto ad abbandonare anticipatamente la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia tra la squadra di D'Aversa e quella di Pecchia.