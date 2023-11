Parma, Pecchia dopo la vittoria sul Lecce: "Risultato... bugiardo"

Pecchia, il prossimo obiettivo e i miglioramenti del Parma

L'allenatore del Parma ha poi continuato la conferenza rivelando i prossimi obiettivi e i miglioramenti che dovrà affrontare la sua squadra ammettendo: "Dobbiamo lavorare di più sull'analisi del secondo tempo. C'è stato un buon approccio. Poi dobbiamo analizzare quello che è successo. Ci vuole più esperienza e di astuzia in certe situazioni. A quel punto è venuto fuori il valore del Lecce, ci siamo solo difesi nella seconda parte. Abbiamo avuto un buon equilibrio. Sohm era la prima volta quest'anno che giocava in mezzo al campo. Sono felice per Mihaila, ha tenuto bene per novanta minuti, dobbiamo pensare al Sudtirol, sarà una partita totalmente diversa, per me non è stato turnover stasera, ho scelto i giocatori che pensavo fossero adatti alla partita. Mi dispiace solo per l'infortunio di Osorio".