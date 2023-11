Cagliari, altra rimonta: Udinese beffata al 119' da Lapadula. Ora il Milan

Al Bluenergy Stadium è andata in scena la gara dei sedicesimi di Coppa Italia tra Udinese e Cagliari valida per gli ottavi di finale. L'avvio del match è stato caratterizzato da una buona partenza della squadra ospite che ci ha provato per un paio di volte con Oristanio pur non trovando il gol. Per i friulani a rendersi pericoloso è stato Kamara, autore di una buona conclusione suggerita da un assist di Thauvin. La sfida, inchiodata sullo 0-0 per tutta la prima parte di gara, è stata sbloccata nella ripresa da Guessand su calcio d'angolo con un ottimo colpo di testa. A rispondere al vantaggio bianconero ci ha pensato Viola che su calcio di punizione è riuscito a battere il portiere avversario con un tiro all'angolo sinistro.