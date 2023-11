Coppa Italia, il programma degli ottavi: quando si gioca Juve-Salernitana

TORINO - Con la vittoria nei supplementari del Frosinone sul campo del Torino si è definito il quadro degli ottavi della Coppa Italia 2023-2024. Si entra nella fase calda della competizione con le 8 big della scorsa Serie A che entrano nella tabellone per affrontare le squadre che sono riuscite ad avanzare oltre i sedicesimi. La Lega Serie A ha reso noto il programma delle partite valide per gli ottavi di finale: per la Juventus di Massimiliano Allegri impegno ad inizio del nuovo anno contro la Salernitana di Filippo Inzaghi.