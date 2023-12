Diretta Lazio-Genoa ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancocelesti di Maurizio Sarri, che sabato sono tornati al successo in campionato grazie all'1-0 contro il Cagliari firmato Pedro, fanno il loro ingresso nella coppa nazionale. I rossoblù di Alberto Gilardino, invece, sono reduci dall'1-1 di Marassi contro l'Empoli e hanno già superato due turni: dopo aver vinto con un roboante 4-3 nei 32esimi contro il Modena, il Grifone ha estromesso dalla competizione anche la Reggiana, battuta 2-1 nei supplementari. Non sarà della partita Matias Vecino, escluso per motivi disciplinari. Nella sfida di campionato dello scorso 27 agosto, i liguri hanno avuto la meglio grazie alla rete di Mateo Retegui. Dopo aver perso la prima gara in Coppa Italia contro il Genoa il 6 gennaio 1937 (0-5), la Lazio è rimasta imbattuta nelle sei sfide successive contro il Grifone nel torneo (4V, 2N); l’incontro più recente tra queste due squadre nella competizione risale al 18 gennaio 2017 (successo dei biancocelesti per 4-2). In 14 delle ultime 15 stagioni in cui la Lazio ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia in gara singola ha passato il turno, con l’unica eccezione che risale al 19 gennaio 2011, quando perse contro la Roma; nel periodo, dal 2008/09, solo la Juventus (15) ha passato questo turno in più occasioni. Il Genoa, invece, non passa il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia dalla stagione 1991/92; da allora per i rossoblù ci sono state ben 15 eliminazioni a questo punto della stagione e quattro delle ultime sette sono arrivate almeno dopo i tempi supplementari.