Lazio, derby in Coppa Italia? Genoa ko, ai quarti la vincente di Roma-Cremonese

La Lazio batte di misura il Genoa e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dove potrebbe incontrare la Roma di Mourinho che agli ottavi se la vedrà con la Cremonese . In una gara che ha offerto ben poco dal punto di vista dello spettacolo, a decidere l'incontro è stata la rete di Guendouzi , centrocampista francese prelevato in estate dall' Olympique Marsiglia .

Lazio-Genoa, la cronaca

La Lazio parte subito aggressiva e già al 6° minuto è in vantaggio: Luca Pellegrini si fa tutta la fascia sinistra e mette in mezzo la palla sulla quale Guendouzi si avventa, bucando Leali alla sua sinistra. Il Genoa si affaccia un paio di volte dalle parti di Provedel con Retegui ma senza creare particolari problemi al numero uno biancoceleste. Nella ripresa succede poco e niente: la squadra di Gilardino non è mai pericolosa mentre i biancocelesti sfiorano il raddoppio prima con Basic e poi con Immobile, subentrato a Castellanos. La Lazio vola così ai quarti di finale: finisce qui invece l'avventura del Genoa di Gilardino in Coppa Italia.

Le parole di Gilardino

Alberto Gilardino è intervenuto a fine gara per commentare la sconfitta dell'Olimpico: "Il fallo su Fini? Non voglio commentare, penso sia visibile. Partita? Sono soddisfatto, hanno giocato tanti ragazzi che non giocavano da tempo, e Retegui ha messo minuti. Dispiace perdere, ma la prestazione c'è stata, non ho nulla da rimproverare". Il tecnico del Genoa ha poi aggiunto: "Devo pensare all'equilibrio della squadra. Stasera volevo vedere certi tipi di giocatori che hanno giocato poco per capire se posso contare su di loro in futuro. In molti hanno dato una risposta. Mateo ha avuto due palle gol, pur non avendo creato tanto come squadra".