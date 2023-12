Diretta Fiorentina-Parma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Alle ore 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ospita il Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia. La Viola di Vincenzo Italiano, reduce dal successo per 3-0 in campionato contro la Salernitana, fa il proprio ingresso in tabellone, mentre i ducali di Fabio Pecchia, al comando della classifica di Serie B insieme al Venezia a quota 33 dopo 15 turni, hanno già eliminato le due pugliesi: dopo il 3-0 del San Nicola contro il Bari, infatti, è arrivato il 4-2 al Via del Mare di Lecce. Gli emiliani, dopo il ko contro il Lecco (3-2) e il pareggio al Tardini contro il Modena (1-1), hanno ritrovato il successo nell'ultimo turno battendo lo Spezia nel finale grazie all'autogol di Joao Moutinho. La vincente affronterà ai quarti una tra Inter e Bologna, gara in programma il 20 dicembre al Meazza. La Fiorentina è la squadra affrontata più volte dal Parma in Coppa Italia: sono ben 15 i confronti, con un bilancio di quattro successi gialloblù, cinque pareggi e sei vittorie viola. Nel 2000-01 si incontrarono in finale e ad avere la meglio furono i ragazzi di Roberto Mancini, vittoriosi al Tardini nella gara d’andata grazie alla rete di Vanoli mentre al ritorno fu 1-1 (al vantaggio ospite firmato Milosevic rispose il portoghese Nuno Gomes).