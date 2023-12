Di Francesco su Barrenechea: "È il vero regista del calcio. In cosa è cambiato"

NAPOLI - Il Frosinone sbanca il Maradona eliminando dalla Coppa Italia il Napoli con un sonoro poker. 4-0 per i ciociari contro i campioni d'Italia, il tecnico Eusebio Di Francesco commenta così un accesso storico ai quarti di finale: "La squadra si merita questo traguardo per tutto il lavoro che fa durante la settimana con voglia e sacrificio. Un'impresa che deriva dal tanto lavoro, in allenamento così come in campo, in cui anche oggi abbiamo mantenuto i nostri principi". Di Francesco aggiunge: "Eravamo in una forma non ottimale avendo giocato domenica, ma siamo stati capaci di battere un Napoli davvero forte. C'è grande disponibilità nell'esaudire le mie richieste quotidiane, ed è per questo che sono davvero contento per loro e per un traguardo che meritano loro così come i nostri splendidi tifosi. Nella mia carriera ho fatto delle scelte sbagliate, ma il mio pensiero di allenatore non cambia. Ci sono stati dei momenti difficili che ho attraversato, con forza sono riuscito ad uscirne e questo lo devo anche grazie alla mia famiglia, ai miei nipoti, che mi hanno restituito la voglia del duro lavoro e del sacrificio".