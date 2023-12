Mazzarri: "Con l'ingresso dei titolari abbiamo sottovalutato il pericolo"

"Giocando ogni due giorni puoi allenare e migliorare poco alla volta, chiedo comunque scusa ai tifosi per una sconfitta che non possiamo accettare a cuor leggero. Mi scuso con i tifosi che anche oggi ci hanno dato fino all'ultimo una grossa mano, non si meritano questa sconfitta. Domani rifletteremo su come abbiamo chiuso la partita, perché può succedere di prendere gol su calcio d'angolo o nell'episodio del 2-0, ma bisogna pur sempre reagire da Napoli". Queste le parole di Walter Mazzarri ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta interna per 4-0 contro il Frosinone nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia .

Il tecnico del Napoli ha aggiunto: "I fischi? Se i tifosi ti incitano così tanto e li ripaghi con un gol magari ti aiuta anche psicologicamente in campo, poi noi non ci siamo riusciti andando un po' per conto nostro e sbandando nel subire i quattro gol finali. Ci guarderemo in faccia in allenamento perché così certamente non va. Ci sono tanti impegni durante la stagione, lasciare fuori Osimhen e Kvara magari non sarà un bel segnale per la Coppa Italia ma è certo che non possano giocare sempre. Spero che questa gara possa rappresentare una lezione per il futuro".

Le parole di Mazzarri dopo Napoli-Frosinone

Mazzarri ha spiegato: "Il Frosinone è comunque una squadra che ha tanto entusiasmo e che si gioca le partite con grande attitudine, venendoti a pressare e mettendoti in difficoltà. Secondo me avevamo fatto bene anche con chi gioca meno, poi pensavo di vincerla coi cambi. Non entravamo con le mezzali ed eravamo pochi, non andavamo tanto in area come al solito. È anche vero che con un pizzico di fortuna in più potevamo andare in vantaggio. Quando sono entrati i 5 titolari probabilmente abbiamo pensato di averla già vinta. Se avessimo avuto un pizzico di fortuna saremmo anche potuti andare in vantaggio, con tanti giocatori che non giocavano da molto tempo come Demme e Lindstrom che hanno fatto una buona gara. La cosa che mi dispiace è che, giocando ogni tre giorni, di fatto non alleni mai, non puoi provare molto in campo, e questo certamente ti penalizza. Sono consapevole che la situazione è questa, ed è così che lavorerà ancor di più sui dettagli, sulle situazioni tattiche e sui video da mostrare alla squadra".