Diretta Inter-Bologna ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter ospita il Bologna negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, campioni in carica, fanno il loro ingresso nel tabellone mentre i rossoblù nel turno precedente hanno eliminato l'Hellas Verona grazie al 2-0 firmato Moro-Van Hooijdonk. A San Siro si affrontano due tra le formazioni più in forma del nostro campionato: quella di Simone Inzaghi è reduce da dieci risultati utili consecutivi e guida la classifica a +4 sulla Juve, quella di Thiago Motta è quarta e fin qui ha perso solo due volte, all'esordio contro il Milan al Dall'Ara (2-0) e al Franchi contro la Fiorentina (2-1). Chi passa il turno affronta ai quarti proprio la Viola di Vincenzo Italiano. In campionato, sempre al Meazza, lo scorso 7 ottobre è finita 2-2, con i nerazzurri avanti con Acerbi e Lautaro Martinez che si sono fatti riprendere dal rigore di Orsolini e dalla rete di Zirkzee. L’Inter è la squadra affrontata più volte dal Bologna in Coppa Italia: in 20 confronti i rossoblù hanno ottenuto quattro vittorie, tre pareggi e subito 13 sconfitte – l’unica squadra battuta più volte da una singola avversaria nella competizione è proprio l’Inter contro la Juventus (15) -. I nerazzurri hanno vinto tutte le ultime otto partite di Coppa Italia disputate contro il Bologna: la squadra di Simone Inzaghi ha una striscia di successi così lunga nella competizione solamente contro il Genoa (otto anche contro i liguri).