Pioli sul turnover Milan: "Ho voluto preservare chi ha giocato di più"

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli non fallisce il suo match casalingo di ottavi di finale di Coppa Italia, battuto il Cagliari 4-1 con la doppietta di Stefan Jovic. Le parole dell'allenatore rossonero ai microfoni di Mediaset: "Partiti un po' frenati ma sbloccati dopo il gol, contento per i giovani che hanno bellissimi atteggiamenti. Igiovani sono cambiati, ora è più facile allenare i più esperti. I loro atteggiamenti fanno ben sperare, il settore giovanile ha fatto un grande lavoro. Possono stare con noi, quindi non saranno più considerati solo delle opzioni, ma delle alternative quando ci sarà bisogno. Volevamo questa vittoria e abbiamo affrontato questa partita nel modo giusto".