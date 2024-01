Diretta Juve-Salernitana ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Alle ore 21, all'Allianz Stadium di Torino, la Juve ospita la Salernitana negli ottavi di finale di Coppa Italia. I bianconeri, che si sono portati nuovamente a -2 dall'Inter capolista, fanno il loro ingresso in tabellone nella coppa nazionale e si trovano subito di fronte i granata di Pippo Inzaghi, prossimi avversari in campionato domenica sera all'Arechi. La formazione di Massimiliano Allegri ha iniziato alla grande la stagione ed è reduce da tredici risultati utili consecutivi, dieci vittorie e tre pareggi. I campani, invece, sono partiti male ma sono in netta ripresa e negli ultimi due turni hanno pareggiato in casa contro il Milan (2-2) e sbancato il Bentegodi aggiudicandosi per 1-0 lo scontro diretto per la salvezza contro il Verona. Per la Salernitana si tratta del terzo impegno stagionale in Coppa Italia dopo aver eliminato nei turni precedenti Ternana (1-0) e Sampdoria (4-0). La vincente se la vedrà ai quarti contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, vittorioso con un clamoroso 4-0 al Maradona contro il Napoli.