Thiago Motta e il mercato del Bologna: "Due nomi sono la priorità"

"Il nostro obiettivo è dare il massimo come sempre, lo stato d'animo per i ragazzi è ottimo, si allenano bene e pensano a questi quarti di finale contro la Fiorentina. Ogni partita ha una storia diversa, in campionato hanno vinto loro ma meritavamo molto di più. Noi daremo il massimo, cercando di portare la partita dalla nostra. Giochiamo contro la favorita lo dice il formato della Coppa Italia, era forse programmato che ci fosse Inter-Fiorentina ai quarti, ma ci siamo noi meritatamente. Dobbiamo cercare di portare la partita dove vogliamo noi". Lo ha detto Thiago Motta alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina .

Il tecnico del Bologna ha spiegato: "Chi gioca in porta? Vedremo domani. Tutti stanno bene chi è a disposizione e chi giocherà. Loro anche non giocando benissimo alcune volte, hanno caratteristiche tecniche e fisiche per poterla portare dalla loro parte. Abbiamo la possibilità di giocare una bellissima gara, contro una grande squadra ci fa stare concentrati, pronti".

Le parole di Motta sul mercato

Thiago Motta ha poi parlato di mercato: "Bonifazi al Frosinone? Sono contento per lui, volevo dargli più minuti, ma non sono riuscito e penso che questa sia una buona possibilità per lui di poter giocare con continuità. Gli ho detto che mi dispiace non avergli dato più minuti, ma con questi tre giocatori non era facile. Per il mercato abbiamo già parlato internamente, ci sono due nomi che sono la priorità, nomi che sono stati fatti alla società per poter mantenere il livello di questa squadra e poter continuare a competere fino alla fine di questa stagione. Poi dopo ci sono altre situazioni a cui si potrebbe pensare, ma pensiamo soprattutto a queste prime due priorità. Sono due giocatori che possono portare alternative diverse in campo, coprire altri ruoli e portare competitività interna ed esterna. Ne abbiamo già parlato internamente, ma sono due profili che potrebbero arricchire la rosa, facendo più cose differenti".