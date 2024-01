Diretta Fiorentina-Bologna ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Ad aprire il programma dei quarti di finale di Coppa Italia sarà la sfida dell'Artemio Franchi tra Fiorentina e Bologna (calcio d'inizio alle ore 21). La Viola di Vincenzo Italiano ha estromesso dalla competizione il Parma, battuto agli ottavi 3-2 ai calci di rigore. I rossoblù di Thiago Motta, invece, hanno già superato tre turni eliminando prima il Cesena (2-0) nel derby dell'Emilia Romagna, poi il Verona (2-0) e infine l'Inter in rimonta per 2-1 al Meazza ai tempi supplementari. Le due formazioni stanno facendo benissimo in campionato e sono rispettivamente quarta e quinta in classifica, divise da un solo punto (33 contro 32). Nella sfida di Serie A dello scorso 12 novembre, sempre in casa dei toscani, ad aver la meglio sono stati i gigliati per 2-1. La vincente del match di questa sera affronterà nel doppio confronto in semifinale una tra Atalanta e Milan