La Fiorentina vola in semifinale, Bologna ko ai rigori: Italiano batte Motta

I tempi regolamentari

Match vibrante sin dalle prime battute, battezzato dalla sassata di Saelemaekers che sporca i guantoni di Christensen. La Fiorentina prende campo col passare dei minuti - la replica immediata nella porta difesa da Skorupski è di Kayode e Beltran - ma è costretta a ricompattarsi ogni qualvolta Zirkzee entra in possesso della sfera: il talento scuola Bayern si divora un'occasionissima mancando lo stop nel cuore dell'area viola, quindi, poco dopo che Milenkovic s'immola sul mancino a giro di Orsolini, si libera di un'asfissiante marcatura danzando sul pallone, calcio di sinistro piuttosto sbilanciato e scheggia la traversa. Come il finale di primo tempo, sorride al Bologna anche l'avvio di ripresa: è il 49' quando, di prima intenzione dal limite dell'area, soltanto il palo nega a Orsolini il gol del vantaggio. I felsinei crescono, Italiano vede i suoi in difficoltà e opera un doppio cambio - Bonaventura e Nzola per Barak e Ikoné - mentre Ferguson non sfrutta una nuova opportunità. Mandragora e Parisi per Duncan e Biraghi al 72' e Arthur per Beltran, vittima di un durissimo colpo in volto, al 78', mentre le prime mosse di Thiago Motta - Calafiori e Moro per Aebischer e Lucumì - arrivano soltanto all'87': la partita non si sblocca - neppure al 95' sul colpo di testa a botta sicura di Martinez Quarta miracolosamente salvato da Skorupski - e si prolunga inevitabilmente ai supplementari.

Tempi supplementari e rigori

Il Bologna, dopo aver sofferto nelle battute finali del secondo tempo, inizia i supplementari con un altro piglio e sfiora il vantaggio con Zirkzee che, complice la deviazione di Christensen, centra il palo. Quindi, al 100', il portiere danese si ripete sul connazionale (e quasi omonimo) Kristiansen. La Fiorentina, in debito di ossigeno, ha una reazione d'orgoglio con Bonaventura, Martinez Quarta e Milenkovic, ma è ancora Skorupski a sbarrare la strada ai tentativi viola. Clamorosa, invece, l'occasione fallita da Kayode al minuto 109 che, di testa dal cuore dell'area, la manda incredibilmente in fallo laterale. Italiano si gioca il sesto cambio - Yerry Mina per Martinez Quarta - ma al 112' è Orsolini ad allungarsi troppo il pallone e favorire l'uscita dell'estremo difensore gigliato. La lotteria dei rigori si apre con la realizzazione di Ferguson, seguita da quelle di Mandragora, Zirkzee, Arthur, Orsolini, Milenkovic, Calafiori e Yerry Mina. Posch calcia alto, Maxime Lopez manda la Fiorentina in semifinale.