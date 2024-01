Pedro impazzisce per Paredes, follia Azmoun: mani addosso a Rovella. E Mancini…

Rossi per Pedro e Azmoun: cosa è successo

Il primo rosso è per Pedro che, nel tentare di recuperare palla su Mancini, litiga con il capitano giallorosso ma perde la testa quando viene preso per il collo da Paredes. Il risultato è il seguente: solo giallo per l'argentino ma arriva anche il doppio giallo e di seguito il rosso per Pedro. Espulsione anche per Azmoun qualche minuto più tardi, reo di aver messo le mani addosso a Rovella. Nel finale di gara, Orsato espelle anche Mancini per qualche parola di troppo verso l'arbitro.