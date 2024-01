Koopmeiners, stella dell'Atalanta. Diavolo all'inferno, Di Bello e Valeri VARgogna

Per la quarta volta nelle otto stagioni gasperiniane, l'Atalanta si è qualificata alla semifinale di Coppa Italia dove incontrerà la Fiorentina. Nelle cinque sfide precedentemente disputate a San Siro per il trofeo tricolore, la Dea non aveva mai vinto. Ha infranto il tabù grazie a una splendida prestazione collettiva, esaltata das Teun Koopmeiners, autentica superstar della partita: da manuale del calcio, il destro al volo con il quale ha fulminato Maignan, pareggiando la rete di Leao; ammirevole la freddezza con la quale ha trasformato il rigore del 2-1. Già, il rigore: Di Bello, uno dei peggiori arbitri della Via Lattea, l'ha accordato ai nerazzurri, anche se non c'era. Forse per compensare il penalty, gigantesco, che, invece, c'era su de Roon, spintonato alle spalle da Reijnders e tramortito con Gabbia dallo scontro di teste. Eppure, con il combinato disposto del silente Valeri al Var, il direttore di gara non ha visto. La storia della Dea racconta come Di Bello e Valeri siano la coppia che nel corso del tempo abbia fatto più danni della grandine.