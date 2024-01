Juve-Lazio e Fiorentina-Atalanta: semifinali Coppa Italia, quando si giocano

In attesa dell'ufficialità attesa nei prossimi giorni, in cui saranno resi noti orari e distribuzione delle due semifinali di Coppa Italia in programma, Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta, si conoscono già le date in cui si disputeranno i suddetti i match. Le gare di andata, una all'Allianz Stadium e l'altra all'Artemio Franchi, si giocheranno il 3 e il 4 aprile.