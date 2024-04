Gatti-Tudor, scintille dopo il ko di Zaccagni: cos'è successo

Episodio da scintille nel primo tempo della sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Al 13' minuto di gioco, Gatti è intervenuto in tackle su Zaccagni anticipando l'avversario abbondantemente, colpendo il pallone e in maniera regolare, con l'arbitro Massa che ha giustamente lasciato correre, senza fischiare fallo. Sullo slancio Zaccagni poi è andato a sbattere sull'avversario avendo la peggio.